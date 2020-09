K-pop brager til tops: Større end 'Gangnam Style'

Den sydkoreanske K-popgruppe BTS bliver ved med at slå rekorder.

Nu er deres nyeste megahit 'Dynamite' røget til tops og taget førstepladsen på den amerikanske Billboard Hot 100-liste.

Det skriver flere amerikanske medier som Billboard og USA Today.

For første gang har en udelukkende sydkoreansk gruppe indtaget førstepladsen i USA med næsten 34 millioner afspilninger første uge.

Derudover har nummeret flest digitale køb i USA i tre år (265.000), siden Taylor Swifts 'Look What You Made Me Do' fra 2017.

Dermed tager de tronen fra sydkoreanske PSY med 'Gangnam Style', der nåede en andenpladsen på Hot 100 i 2012.

For blot en uge siden slog 'Dynamite' også rekorder, da musikvideoen som den første blev set over 100 millioner gange på YouTube på under et døgn.

