Kåring: Årets udenlandske album

1. Low: ‘Hey What’ (Sub Pop)

Naturkatastrofer, pandemi og politisk kaos. Det er ikke let at være amerikaner. Derfor lavede Low ikke easy listening.

Det mormonske ægtepar fra Minnesota skabte soundtracket til en civilisation på afgrundens rand ved at dekonstruere rocken med frenetisk digital støj.

Lyden af dommedag nu.

2. The Black Keys: ’Delta Kream’ (Nonesuch)

Rockduoen rev bluesrødderne op og genplantede dem, så træerne voksede ind i himlen.

Ukultiverede sange om mismod, der fik mismodet til at lette. Stedsegrønt.

3. David Ritschard: ’Blåbärskungen’ (United Stage)

Den herlige nye konge af svensk country gjorde stilarten helt sin egen med gakket gangart og galoperende vanvid. Sensationelt.

4. Sturgill Simpson: ’Cuttin' Grass Vol. 2 - The Cowboy Arms Sessions’ (High Top Mountain)

Mesterlig bluegrass fra cowboymusikkens frelser. Et pletskud fra hoften.

5. Tony Joe White: ‘Smoke from the Chimney’ (Easy Eye)

Legendens efterladenskaber blev løftet op af graven. Helte dør aldrig helt.

6. Joan As Police Woman & Tony Allen & Dave Okumu: ‘The Solution Is Restless’ (PIAS)

New Yorks multitalent fik nyt groove med Afrikas rytmekonge. Majestætisk.

7. Robert Plant & Alison Krauss: ’Raise the Roof’ (Rounder)

Efter 14 års pladepause gjorde drømmeduoen det igen. Værd at vente på.

8. Gojira: ‘Fortitude’ (Roadrunner)

Forsøgte atter at redde verden. Var på ny med til at redde metalverdenen.

9. Aesop Rock & Blockhead: ’Garbology’ (Rhymesayers)

Noget så sjældent som en intelligent rapper. Lyste op i et sort år for genren.

10. Los Lobos: ’Native Sons’ (New West)

Topmusikalske covers af klassikere fra hjembyen Los Angeles. Rutineret.

11. Sturgill Simpson: ’The Ballad of Dood & Juanita’ (High Top Mountain)

12. Mastodon: ’Hushed and Grim’ (Reprise)

13. Steve Earle & The Dukes: ’J.T.’ (New West)

14. Exodus: ’Persona Non Grata’ (Nuclear Blast)

Exodus jubler over 14. pladsen fra en skråning på bandets californiske hjemmebane. Foto: Nuclear Blast

16. Melvins: ’Working with God’ (Ipecac)

17. Endless Boogie: ‘Admonitions’ (No Quarter)

18. Andrew W.K.: ‘God Is Partying’ (Napalm)

19. Tomahawk: ’Tonic Immobility’ (Ipecac)

20. Dinosaur Jr.: ’Sweep It Into Space’ (Jagjaguwar)

Og det værste...

Van Morrison: 'Latest Record Project Volume 1' (Exile)

Gnavpotten tabte sutten over corona og afreagerede på et 128 minutter langt makværk. Vanvid fra Van.

Van Morrison eksploderede af raseri, men hans 42. album var karrierens værste fuser. Foto: Caroline

