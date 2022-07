Kæmpe ære: Netflix-stjerne optaget i Metallica

Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett, Robert Trujillo - og Joseph Quinn.

Rocklegenderne i Metallica har budt velkommen til et femte medlem i form af 'Stranger Things'-skuespilleren Joseph Quinn, der i den seneste sæson af Netflix-hittet spiller rollen som metalhovedet Eddie Munson.

Quinns karakter spiller i slutningen af den netop udkomne sæson fire af serien Metallicas 'Master of Puppets', og siden har nummeret nået en højere placering på hitlisterne, end det havde tilbage i 80'erne.

29-årige Joseph Quinn har i den grad fået sit gennembrud i rollen som Eddie Munson. Han har dog tidligere haft flere mindre roller i tv-serier som 'Strike' og 'Dickensian'. Foto: John Nacion/Ritzau Scanpix

Det har fået Metallica til at udtale, at de er fuldstændig 'blæst bagover' over serien, som de også har vist klip fra under deres koncerter, samt at dele en video på TikTok, hvor de spiller 'duet' med Eddie Munson.

Og nu har Joseph Quinn altså også fået æren af at møde bandet til en jamsession, som er blevet delt i en video på Instagram.

Annonce:

Femte medlem

Videoen er optaget på festivalen Lollapalooza i Chicago, hvor Joseph Quinn møder bandet backstage. Her fortæller forsanger James Hetfield, at han er vild med 'Stranger Things'.

- Jeg er stor fan af den (serien, red.). Det har jeg været siden sæson et. Det har knyttet mine børn og jeg tættere sammen, siger han.

Quinn og Metallica kaster sig herefter ud i en fælles version af netop 'Master of Puppets', og bandets danske trommeslager Lars Ulrich er tilsyneladende imponeret.

- Vi vil gerne komme med en bekendtgørelse. Metallica består nu af fem medlemmer, venner, udbryder Lars Ulrich i videoen efter deres jamsession, inden bandets fire medlemmer forærer skuespilleren en guitar - selvfølgelig signeret.

Metallica på scenen til Lollapalooza torsdag. Foto: Rob Grabowski/Ritzau Scanpix

Alle fire sæsoner af 'Stranger Things' kan ses på Netflix. Ekstra Bladets underholdningsredaktion guider dig her til sommerens bedste streamingoplevelser.