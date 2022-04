Kæmpe brøler: Ødelægger nyvunden pris

Den unge sanger Olivia Rodrigo løb med hele tre priser, da årets Grammy Awards løb af stablen natten til mandag dansk tid.

Men de tre statuetter holdt ikke længe. Da den 19-årige 'Driver's License'-sanger stillede sig frem og poserede for fotograferne på den røde løber efter showet, tabte hun nemlig den ene af priserne.

Det skriver blandt andre Page Six.

Ifølge mediet var en af fotograferne dog klar med en opmuntrende bemærkning.

Sådan så det ud, inden uheldet var ude. Foto: Patrick T. Fallon/Ritzau Scanpix

- Det er helt okay. Vi føjer det bare til din regning, lød det jokende fra bag kameraerne, inden en assistent kom spurtende for at hjælpe Rodrigo,

Dermed kan hun nu kalde sig medlem af den samme klub som sit idol Taylor Swift, der for 12 år siden var ude for samme uheld.

Olivia Rodrigo vandt prisen for bedste nye artist, bedste popvokalalbum for albummet 'Sour' og bedste popsoloperformance for 'Driver's License'.

Se uheldet i videoen nedenfor: