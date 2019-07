Kæmpe jubilæumsfest aflyst: Vi er kede af det

Woodstock 50 skulle være en gylden mulighed for folk, der ønskede at genopleve magien fra den legendariske 1969-koncert.

Men nu er jubilæumsfestivalen blevet aflyst under tre uger før, den skulle være afviklet, 16-18. august i Maryland, USA.

Rygterne om en aflysning begyndte allerede i april, da Dentsu Aegis Network, et marketingsbureau som var med til at finansiere festivalen, trak sig. Her lød det i en pressemeddelelse, at man ikke mente, at man kunne nå at skabe en festival, der var Woodstock-brandet værdigt.

Og onsdag aften, dansk tid, bekræftede arrangøren, at hyldestfestivalen ikke bliver til noget. Ifølge arrangøren har man i de seneste fire måneder fået en lang stribe tilbageskridt, der gør det umuligt at gennemføre festivalen.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

- Vi er kede af, at en serie af uforudsete tilbageslag har gjort det umuligt at afvikle den festival, vi havde forestillet os med det fantastiske lineup, vi havde booket, og det sociale engagement, vi havde set frem til, lyder det fra arrangør Michael Lang.

Et festklart publikum ved Woodstock 14. august 1969. Foto: AP

Blandt de, der havde sagt ja til at optræde, var The Killers, Miley Cyrus, Chance the Rapper og Jay-Z. Sidstnævnte meddelte i sidste uge, at han ikke alligevel kunne optræde, da man undervejs besluttede at rykke festivalen fra New York til et lille amfiteater i Columbus, Maryland. I de seneste dage har flere andre artister gjort det samme.

Selvom Woodstock 50 ikke bliver til noget, vil der stadig være mulighed for at genskabe stemningen fra 1969. Ringo Starr, Santana og Fogerty vil nemlig optræde ved Bethel, New York, hvor Woodstock i sin tid blev afviklet med navne som Jimi Hendrix, The Grateful Dead, Joan Baez og The Who optrådte.