Kæmpe popband med opsigtsvækkende nyhed

Det verdenskendte popband Backstreet Boys er tilbage med ny musik for første gang siden 2013

Så er der godt nyt til alle med hang til nostalgi.

I kølvandet på Spice Girls' opsigtsvækkende comeback har deres mandlige pendanter fra Backstreet Boys netop udgivet deres første single i hele fem år, der har fået navnet 'Don’t Go Breaking My Heart'.

Og det er populært.

Backstreet Boys på et billede fra 2015. Foto: All Over Press

Gruppen har teaset for sangen på blandt andet Twitter, hvor man har lagt et billede op af gruppen og den selvironiske dertilhørende tekst.

- Undskyld far-joken, men…. We’re back, skriver de med henvisning til megahittet 'Everybody (Backstreet’s Back)' fra 1997.

At det berømte band pludselig laver ny musik er blevet vel modtaget af publikum. Sangens hashtag #DontGoBreakingMyHeart er således det mest debatterede emne i hele USA på Twitter.

Backstreet Boys-medlemmet AJ McLean har så sent som i april antydet, at gruppen forventer at drage på verdensturné i 2019.

Backstreet Boys er blandt de mest sælgende boybands nogensinde og har naturligvis en stjerne på Hollywood Walk of Fame