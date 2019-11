Kæmpe rockband gør comeback

The Black Crowes er tilbage!

Seks år efter rockgruppen fra Georgia gik i opløsning, var veteranerne i aftes tilbage på scenen i New York.

Det skriver Billboard og flere andre internationale medier.

The Black Crowes har annonceret en omfattende sommerturné i Nordamerika næste år.

De har ikke offentliggjort europæiske datoer.

Spiller debutalbum

På den forestående turné planlægger bandet at spille deres storsælgende debut, 'Shake Your Money Maker' fra 1990, i sin helhed samt udvalgte hits.

The Black Crowes gør comeback med Chris og Rich Robinson som eneste originale medlemmer. De to brødre har et langt anstrengt forhold, men sanger Chris og guitarist Rich har altså begravet stridsøksen igen.

Se også: Rockstjerne flippede helt ud i Aalborg

Mens familieforetagendet lå stille dannede frontmanden psykedeliske Chris Robinson Brotherhood, mens Rich Robinson har udsendt plader med The Magpie Salute.

Se også: Hvor kragerne vender...

The Black Crowes har solgt mere end 30 millioner album. Deres seneste udspil, 'Before the Frost...Until the Freeze', kom i 2009.

Bandet har besøgt Danmark flere gange gennem årene med koncerter på blandt andet Roskilde Festival, Midtfyns Festival samt i K.B. Hallen i København.