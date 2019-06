Kæmpe skandale: Festival aflyst

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Det tegnede ellers lovende med Vestiville, der skulle afholdes i den belgiske by Lommel.

Den helt nystartede festival havde sikret sig store navne som Cardi B, Asap Rocky, Jason Derulo og Migos, og skulle efter planen være skudt i gang i går, fredag 28. juni.

Sådan skulle festivalen have taget sig ud ifølge arrangørerne. Foto: PR

12 more days to go! pic.twitter.com/wFGpqdD6CH — VestiVille (@VestiVille) June 16, 2019

Arrangørerne havde reklameret for mulighed for VIP-pakker for over 3500 kroner, private villaer og pools samt et 'fashion-område' med catwalk og shopping, men sådan gik det ikke.

Klokken 17 på åbningsdagen besluttede borgmesteren i Lommel, Bob Nijs, sig for at trække stikket.

'Sikkerheden på festivalen kan ikke garanteres. Jeg forstår mange menneskers skuffelse, men jeg ønsker ikke at skulle forklare forældre i morgen, hvorfor deres barn ikke kom sikkert hjem', lød forklaringen i en pressemeddelelse.

Det skyldtes ifølge arrangørerne, at der ikke var tilstrækkeligt styr på sikkerheden. Kort forinden havde en af hovednavnene Asap Rocky meldt, der spiller på odenseanske Tinderbox i dag, ud på Twitter, at han ikke ville optræde.

Ifølge HLN.be ankom politiet til festivalen kort efter og anholdt tre af arrangørerne, der mistænkes for bedrageri, hvidvask af penge og svindel i millionklassen.

På Twitter lyder det, at festivalen vil 'konsultere sine officielle partnere omkring refundering'.

Se mere om, hvad arrangørerne på forhånd lovede festovalgængerne, her. Video: PR

Optøjer

Aflysningen førte i går eftermiddag til optøjer ved indgangen til festivalen, hvor politiet blev nødt til at bruge hunde for at få folk til at forlade området.

På Twitter skriver frustrerede festivalgængere, hvordan de var fanget på campingområdet i 14 timer uden mulighed for at få vand eller mad.

Scenes at @VestiVille were beyond scary. Unprofessional and so unsafe. No announcement regarding cancellation and staff members put at risk. Ridiculous pic.twitter.com/IitjUjvFze — Cristina (@CristinaXO_LJoy) June 28, 2019

Fredag aften var der ifølge HLN.be stadig omkring 800 hovedsagligt udenlandske festivalgæster på området. Den belgiske by sørger for mad og drikke til dem og arrangerer transport til en nærliggende togstation.

Ikke første gang

Festivalgæster var hurtige til at døbe den fejlslagne festival Fyre 2.0 efter den amerikanske festival, der blev døbt 'den største fest, der aldrig fandt sted' i en dokumentar.

Her valfartede unge til den lille ø Great Exuma i Bahamas, hvor det var meningen i håbet om at opleve en såkaldt 'luksus musikfestival', der var blevet markedsført heftigt af en række kendte influencers.

Så overdådigt præsenterede arrangørerne den fejlslagne 'luksusfestival'.

Festivalkaos: Bagmanden skal betale giganterstatning

Men da de kom frem, levede festivalen mildest talt ikke op til forventningerne, og der var hverken mad, vand eller telte nok til de mange gæster, der var fløjet til øen.

Mange morer sig også på sociale medier, at en af hovedkræfterne bag Fyre Festival rapperen Ja Rule også er på plakaten for Vestiville.

Yall saw JA RULE on the #Vestiville lineup and STILL BOUGHT TICKETS?! Lmfaooo yall are really dumber than i thought. — oriyomi. (@ChuchiiLo) June 28, 2019

Kaos på luksusfestival: - Folk stjal senge fra hinanden