Kæmpe søgsmål: Guitarist smidt ud af historisk band

Fleetwood Mac valgte at smide guitarist Lindsey Buckingham på porten - nu svarer han igen med et søgsmål

Lindsey Buckingham, der skrev monsterhittet 'Go Your Own Way', har valgt at sagsøge bandet Fleetwood Mac for at gøre netop det.

Bandet valgte nemlig at smide den 69-årige guitarist officielt ud i april, men begyndte allerede at turnere uden ham i slutningen af februar.

Buckingham sagsøger medlemmerne for brud på mundtlig kontrakt, for ikke at varetage hans økonomiske interesser og for en ubegrundet fyring, skriver Rolling Stone.

De er nu på turné uden guitaristen, hvor det før bruddet blev anslået at hvert medlem ville have tjent 77-90 millioner kroner.

Det er derfor en betydelig sum penge, Buckingham må vinke farvel til, og måske også derfor, han har valgt at gå rettens vej.

Arkivfoto: Lindsey Buckingham var med til at lave albummet 'Rumours', som nok er det mest succesfulde, Fleetwood Mac har lavet. Foto: Mogens Flindt

En tragedie

Guitaristen har ikke sagt 'Never Going Back Again' til bandet, men ifølge ham selv prøvet at stykke forholdet sammen igen efter bruddet.

I retsdokumenterne i selve søgsmålet er der således også inkluderet en mail sendt til bandets trommeslager, Mick Fleetwood.

'Efter 43 år sammen og med mållinjen lige for næsen af os er det åbenlyst, at det ville være en tragedie, at vi fem i bandet skulle skilles ad nu. I øjeblikket er bandets hjerte og sjæl blevet mindre, men vores midte, som har stået os igennem så meget, ligger kun i hi', står der i mailen.

Fleetwood Mac spillede derfor måske deres sidste koncert med medlemmerne fra albumhittet 'Rumours' 26. januar i år.

Det var blot to dage efter koncerten, at den 69-årige guitarist fandt ud af, at resten af medlemmerne spillede videre uden ham.

Ifølge guitaristen vil Stevie Nicks ikke længere dele scene med ham. til venstre ses bassist John McVie. Foto: Mogens Flindt

Ifølge Buckingham selv vil frontkvinden i bandet, Stevie Nicks, ikke længere dele scene med ham.

Ironisk nok var det Lindsey Buckingham, der insisterede på, at hans daværende kæreste, Stevie Nicks, skulle være med i bandet, da han selv blev tilbudt en plads i 1975.

Underlig fremgangsmåde

En talsperson for Fleetwood Mac vil til Rolling Stone ikke forholde sig til den juridiske sag, men udtaler sig dog alligevel om forløbet.

- Det ville være underligt for bandet at kommentere et søgsmål, som de ikke engang har set endnu. Det er rimelig almindelig procedure at give søgsmålet til de parter, der er involveret. Det har hverken Hr. Buckingham eller hans advokater gjort. Man kan begynde at spekulere over, hvad de sande motiver er bag søgsmålet er, når det bliver sendt til pressen før dem, det faktisk omhandler.

Det ser ikke ud til, at Buckingham kommer til at spille med Mick Fleetwood i den nærmeste fremtid. Foto: Jason DeCrow / AP

Og det ser altså ikke ud til, at Lindsey Buckingham skal regne med at stå på scenen og fyre hit efter hit af med det legendariske rockband lige foreløbig.

De har nemlig allerede ansat to guitarister, Mike Campbell og Neil Finn, til at erstatte ham på den igangværende turne.

Lindsey Bucking er erstattet på plakaten for den store turne. Foto: Screendump

Den vil bestå af 60 koncerter fordelt over USA. Billetter til de kæmpe koncerter koster mellem 290 og 5983 kroner, afhængig af hvor tæt man vil på bandet.

Det er dog ikke første gang, at guitaristen har været ude af bandet. Lindsey Buckingham var medlem af bandet fra 1975-1987 og igen fra 1997-2018.

