Kæmpeband overraskede alle: Spillede pludselig under jorden i Kiev

U2-sangeren Bono og guitaristen The Edge optrådte søndag i en overraskelseskoncert i ukrainske Kiev, der ellers - selv om den fortsat er på ukrainske hænder - er hårdt plaget af krigen mod Rusland

På en af ​​platformene i den ukrainske hovedstads metro, der lige nu under krigen fungerer som shelter og beskyttelsesrum, spillede Bono og The Edge bl.a. U2-klassikere som 'Sunday Bloody Sunday', 'Desire' og 'With or Without You'.

Bono, der efterhånden er blevet 61 år gammel, inviterede også Taras Topolya fra bandet Antytila til at synge klassikeren 'Stand by You' med sig.

Topolya har skiftet scene og instrumenter ud med slagmark og våben, idet han under krigen agerer ukrainsk soldat.

- Befolkningen i Ukraine kæmper ikke kun for deres egen frihed - de kæmper for alle os, der elsker vores frihed', sagde Bono under surprise-koncerten dybt nede under jorden ifølge svenske Aftonbladet.

Inviteret af præsidenten

Rockstjernen henviste også til sine egne oplevelser i bandets hjemland Irland samt det at leve med truslen fra en magtfuld nabo.

- Vi beder til, at I også snart vil opleve fred, sagde Bono henvendt til alle ukrainere.

Det var den ukrainske præsident, Volodymyr Zelensky, som havde inviteret de to U2-medlemmer til Ukraine for at sprede lidt musikalsk glæde midt i en svær tid.

Filantropen Bono har længe turneret verden rundt med jævne mellemrum for at gøre den til at bedre sted uden krig og ødelæggelse.

Blandt andet har han lavet propaganda for at fattige landes gæld skal slettes samt rejst rundt og informeret om dødelige sygdomme i Afrika.

Han er blevet nomineret til Nobels Fredspris tre gange for sit humanitære arbejde.

Nu er det altså Ukraine og fred, han slår et slag for.