Kærlighedsbreve solgt for 4,8 millioner

Fra 1957 til 1959 var en ung kvinde ved navn Barbara Ann Hewitt den helt store kærlighed for en af historiens største musikalske stjerner.

Og selvom Bob Dylan dengang kun var kendt under sit fødenavn Robert Allen Zimmerman, var der tilsyneladende allerede en spirende poet gemt i ham.

Intet mindre end 42 kærlighedsbreve blev det til fra Bob Dylan til ungdomskæresten, og hele samlingen af breve er nu blevet solgt på auktion.

Det skriver The Hollywood Reporter.

Ifølge mediet gik brevene, der fylder mere end 150 sider, til en portugisisk boghandel for den nette sum af 670.000 dollars, hvilket svarer til lidt mere end 4,8 millioner danske kroner.

Boghandlen The Livraria Lello, som ligger i Porto, har planer om at udstille brevene, så Bob Dylans fans kan komme forbi og læse dem.

Forudsagde fremtiden

Brevene er fra en tid, hvor Bob Dylan endnu ikke var offentligt kendt, og den nu 81-årige sanger og sangskriver fra Minnesota er ikke kendt for at dele ud af privatlivet.

Brevene afslører dog ifølge The Hollywood Reporter flere interessante detaljer om hans ungdom. Ifølge mediet fortæller han i brevene, at han har planer om at ændre sit navn, og om hans håb om at komme til at sælge en million plader.

I dag har Bob Dylan omkring 125 millioner solgte albums på samvittigheden.

Det var Barbara Ann Hewitts datter, som fandt brevene efter sin mors død i 2020. Foruden brevene blev der på auktionen blandt andet solgt et signeret fotografi af Bob Dylan, som er blandt de tidligste, man kender til.

Det gik for 24.000 dollars svarende til omkring 173.009 danske kroner.