Kan du kende ham?

Sangeren var næsten ikke til at kende, da han deltog til en fest, som blev holdt i forbindelse med hans nye albumudgivelse fredag.

31-årige The Weeknd, der går under det borgerlige navn Abel Makkonen Tesfaye, overraskede alle, da han gik over til parkeringspladsen fra festlighederne i West Hollywood, Californien, klædt ud som en gammel mand med gråt hår og skæg.

Det skriver The Sun.

Det noget anderledes udseende vakte da også opsigt, men bare rolig; der er en mening med galskaben. The Weeknd matchede nemlig hans nye albumcover, som viser et billede af sangeren med rynket hud, gråt hår og skæg.

Det femte album 'Dawn FM' er The Weeknds første album, siden 'After Hours' udkomt i marts 2020.

Den canadiske R&B-sanger har været meget hemmelighedsfuld omkring sit nye album, siden han annoncerede titlen i maj 2021, men nu vælter det frem med nye oplysninger om det femte album på hans sociale medier.

The Weeknds fysiske transformation kommer nok ikke som nogen overraskelse for hans fans, da han i forvejen er kendt for at ændre udseende i forbindelse med tidligere videoer og begivenheder.

Til 'American Music Awards' i 2020 troppede sangeren således op med hovedet, kæben og næsen fuldstændig bundet ind i bandager. Om det stunt forklarede han senere i et interview:

'Jeg gjorde det for at få folk til at reflektere over den absurde kultur blandt Hollywood-kendisser og andre folk, der manipulerer sig selv for at behage andre, så de kan blive anerkendt.'