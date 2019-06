Kaos ved festival: Politihunde i aktion

Festivalen Vestiville skulle være afholdt i denne weekend i den belgiske by Lommel og havde blandt andre Jason Derulo, Cardi B og Asap Rocky på programmet.

På åbningsdagen blev festivalen dog afblæst af borgmesteren i Lommel, da der var sikkerhedsproblemer.

De betalende gæster var selvsagt utilfredse med aflysningen. Optøjer spredte sig som følge af borgmesterens beslutning, og det lokale politi måtte gribe ind med hunde.

Det skriver AP.

De vrede gæster har været hurtige til at kalde Vestiville for Fyre 2.0, der er en reference til den skandaløse Fyre Festival fra 2017.

Dengang havde tusindvis af gæster haft hænderne dybt i lommerne for at få adgang til en eksklusiv luksusoplevelse på Bahamas, der viste sig at være ren fup.

Arrangørerne af den nye skandalefestival, Vestiville, er blevet anholdt og sigtet for bedrageri og hvidvask. Det kan du læse mere om her.

