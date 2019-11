Katastrofe: Hun smadrer karrieren

I 2008 bragede Katy Perry ind i toppen af de globale hitlister med 'I Kissed a Girl' og 'Hot n Cold'. Nu er verdensstjernen imidlertid gået kold.

Efter at have sendt hele ni singler ind på førstepladsen af Hot 100 i USA, formår hun nu slet ikke at komme ind på den legendariske hitliste med sit aktuelle udspil, 'Harleys in Hawaii'.

Det kører bare ikke for Katy Perry længere. Trods endnu en stort anlagt musikvideo tøffer 'Harleys in Hawaii' forbi den danske top 40, og på de store musikmarkeder må hun nøjes med en 45. plads i Storbritannien og 36. plads i Australien som bedste resultater. Eller snarere mindst dårlige.

Det gigantiske flop er bare endnu en skuffelse i rækken af fiaskoer for Katy Perry de senere år.

Sange som 'Small Talk', 'Save as Draft' og '365', der delvist blev produceret af danske Cutfather, har svigtet totalt, og det to år gamle album 'Witness' udviklede sig tillige til en fadæse for den før så succesfulde amerikaner.

Knust hjerte

I et interview med magasinet Vogue afslørede Katy Perry, at hun var så nedtrykt over modtagelsen, at hun tjekkede ind på et center for 'personlig udvikling'.

- Jeg havde perioder, hvor jeg var deprimeret, og mit hjerte var knust, udtalte sangerinden i fjor.

Katy Perry har på verdensplan solgt over 18 millioner album og mere end 125 millioner singler.

Blandt popidolets allerstørste hits er 'Teenage Dream', 'Firework' og 'Roar'. 'Dark Horse' fra 2013 er hendes seneste nummer et i USA.

Rapperen Flame mente dog, at 'Dark Horse' var et plagiat af hans sang 'Joyful Noise', og han fik medhold i retten, der fastslog, at Katy Perry og hendes samarbejdspartnere skulle betale 18,5 millioner kroner i erstatning.