Keith Richards er stoppet

Den legendariske guitarist fra The Rolling Stones proklamerer, at han omsider har kvittet smøgerne

Det er slut.

En af rockhistoriens mest berygtede forbrugere af alkohol, stoffer og smøger har droppet sidstnævnte.

Keith Richards fortæller i et interview med den amerikanske radiostation Q104.3, at han ikke har rørt en cigaret siden oktober.

Det skriver det engelske musiksite NME.

- Done that, been there, siger The Rolling Stones' ikoniske guitarist og sangskriver.

Sværere end heroin

Den 76-årige rockstjerne udtalte i fjor, at han havde sværere ved at droppe smøgerne end hårde stoffer:

- Det er et helvede at kvitte heroin, men det er et kortvarigt helvede. Cigaretterne er der bare altid, og man har altid røget dem. Jeg tager bare en og tænder den uden at tænke over det, sagde Keith Richards til det britiske musikmagasin Mojo.

Veteranen drikker dog stadig:

- Jeg får lidt vin til måltider og en Guinness eller en øl eller to.

The Rolling Stones har netop offentliggjort en nordamerikansk stadionturné, der finder sted fra maj til juli.

Gruppens seneste danske show var i Parken i København i efteråret 2017.