Kendt guitarist er død

Guitaristen i det verdenskendte band Dire Straits er død.

Det oplyser det britiske rockband på det sociale medie X.

'Hvil i fred', skriver bandet.

Jack Sonni blev 68 år.

Fra venstre: Pick Withers, John Illsley, Mark Knopfler og David Knopfler. Foto: Viggo Landau/Viggo Landau

Anden guitarist

Dire Straits blev stiftet i 1977 af brødrene Mark og David Knopfler samt John Illsley og Pick Withers.

Jack Sonni blev først en del af bandet i 1984, og var derfor medlem, da de udgav det ikoniske album 'Brothers In Arms'

Albummet tilbragte 14 ikke-sammenhængende uger som nummer et på UK Albums Chart, og ni på Billboard 200 i USA.

Efter at have forladt Dire Straits, da bandet gik i opløsning i 1995, fortsatte Sonni med at spille musik og vendte tilbage til bandet, som han dannede i slutningen af 1970'erne, The Leisure Class.

Han optrådte også regelmæssigt med andre tidligere medlemmer af Dire Straits i Dire Straits Legacy-projektet.