Kendt musiker fundet død i vandhul

Leadguitaristen Oli Herbert fra det populære amerikanske metalband All That Remains blev kun 44

I går kom det frem, at Oli Herbert fra det storsælgende amerikanske metalband All That Remains har mistet livet.

Efterfølgende skriver nyhedssitet TMZ, at den 44-årige leadguitarist blev fundet død af politiet i en dam ved sit hjem i Connecticut.

Politiet var tilkaldt, efter Oli Herbert blev meldt savnet tirsdag eftermiddag lokal tid.

En talsmand for musikerens familie har udtalt, at Oli Herbert døde 'uventet efter en ulykke, der fandt sted på hans ejendom'.

Intet mistænkeligt

Ifølge politiet er der intet mistænkeligt ved dødsfaldet, der dog undersøges af en retsmediciner for at dødsårsagen kan fastslås.

Guitaristen var med til at stifte All That Remains i 1998.

Bandet har solgt mere end en million plader på verdensplan.

All That Remains udsender 9. november deres nye album, 'Victim of the New Disease'.

Gruppen har optrådt i Danmark flere gange. Blandt andet på metalfestivalen Copenhell i 2011.