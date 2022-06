Kendt musiker fylder rundt: Se legendens søde fødselsdagshilsen

Brian Wilson runder i dag 80 år, og det har fået Bob Dylan - blandt mange andre store stjerner - til at hylde The Beach Boys-medstifteren i en særlig video. Se den i artiklen

En legende hylder en anden legende.

Bedre kan det vist ikke betegnes, når Bob Dylan i en sød video, hvor han spiller og synger 'Happy Birthday', siger tillykke til Brian Wilson, der i dag fylder 80 år.

Wilson var med til at stifte The Beach Boys i 1961 sammen med sine to brødre Dennis og Carl - blot to år før den dengang lige så fremadstormende Bob Dylan fik et af sine største hits i form af 'Blowin' in the Wind'.

Siden lavede The Beach Boys, hvor Wilson var drivkraft og sangskriver, hit på hit, som man i de fleste tilfælde blot skulle høre én gang for at de kom på hjernen - heriblandt 'Good Vibrations', 'I Get Around' og 'Surfin U.S.A.'.

Senere i årtiet blev gruppen lidt mere ambitiøse og eksperimenterende, og udgav i 1966 mesterværket 'Pet Sounds', der mange steder betegnes som gruppens bedste.

Brian Wilson i 2018, hvor han optrådte sammen med et andet stiftende The Beach Boys-medlem, Al Jardine, til en julekoncert på Seminole Hard Rock Hotel & Casino i Florida. Foto: Ritzau Scanpix

En del af det originale The Beach Boys i skikkelse af Mike Love, Brian Wilson og Al Jardine var samlet i Central Park i New York, hvor de oprådte. De senere medlemmer David Marks og Bruce Johston var også med. Foto: Ritzau Scanpix

Inspirerede The Beatles

Ifølge Paul McCartney var albummet en ikke uvæsentlig inspiration til The Beatles-albummet 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band'.

Netop 'Pet Sounds' har Brian Wilson i nyere tid turneret med - bl.a. spillede han albummet i dets fulde længde ved en koncert i Randers tilbage i 2016.

Inden han kom så vidt, skulle han gå grueligt meget i gennem. I årene efter 'Pet Sounds' eksperimenterede Brian Wilson videre med musikken, men blev også i en lang periode ramt af psykiske problemer og et narkomisbrug, hvorfor han blev mindre og mindre aktiv i The Beach Boys fra slutningen af 1960'erne.

En behandling fik ham imidlertid på benene igen, og i slutningen af 1980'erne gik Brian Wilson i gang med en solokarriere, der bl.a. bragte ham til Roskilde Festival i 2005.

Bob Dylan, der selv fyldte 80 år i fjor, er ikke den eneste store musiker, der hylder Brian Wilson.

Bl.a. Elton John, Smokey Robinson, Barry Gibb og John Fogerty har således også sendt hyldest- og tillykkevideoer til 80-års fødselaren.

Se dem sige tillykke herunder: