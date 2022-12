Kendt rapper forsvundet

Theophilus London, der blandt er kendt for sine samarbejder med Kanye West, er ikke blevet set siden juli. Familien har nu intensiveret søgningen efter ham, og politiet er blevet alarmeret

Den amerikanske rapper Theophilus London er ikke blev set i flere måneder, og det har nu fået hans familie til at melde ham savnet i et håb om hjælp fra offentligheden.

Det skriver flere medier - herunder Sky News.

Ifølge familiens udtalelse, der er sendt ud af pladeselskabet Secretly, som har samarbejdet med rapperen, er han senest set helt tilbage i juli i Los Angeles.

Historien melder ikke noget om, hvorfor han først meldes savnet nu.

Familiemedlemmer har i de seneste uger intensiveret deres søgen efter Theophilus London, ligesom de har fået ham efterlyst hos politiet.

'Theo - din far elsker dig, søn', siger rapperens far, Lary Moses London, i erklæringen.

Den fortsætter:

'Vi savner dig. Alle dine venner og familiemedlemmer leder efter dig. Hvor end du er, så giv lyd. Uanset hvad vil vi komme og hente dig, søn', lyder det.

Theophilus London er 35 år gammel og har millioner af afspilninger på YouTube, Spotify m.f. Han har arbejdet sammen med store navne som Tame Impala og Kanye West.

Han blev født i Trinidad og Tobago, men flyttede senere til Brooklyn i New York.

I 2016 blev han nomineret til en Grammy i USA for bedste præstation indenfor kategorien rap, efter at han havde medvirket på førnævnte Kanye Wests nummer 'All Day'.

Kanye West har også bidraget på Theophilus Londons eget track 'Can't Stop'.