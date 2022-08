Kendt sanger beskyldt for seksuelle krænkelser

Frontmanden for canadiske Arcade Fire, Win Butler, beskyldes for grænseoverskridende seksuel adfærd over for fire personer. Han indrømmer at have være sammen med dem fysisk, men siger, at det var efter gensidigt ønske

Arcade Fire-forsanger Win Butler er blevet anklaget for seksuelle krænkelser af fire personer.

Det skriver mediet Variety, der henviser til musikmediet Pitchfork, der var de første til at bringe historien.

Tre kvinder hævder, at møderne var 'upassende i betragtning af forskellen i alder, hans magtposition taget i betragtning og den kontekst, de mødtes i', og at overgrebene foregik i perioden mellem 2016 og 2020, hvor kvinderne var mellem 18 og 23 år, og han selv var mellem 36 og 39.

Den fjerde anklagende part, som er kønsneutral, hævder, at Butler forgreb sig på vedkommende seksuelt to gange i 2015, da personen var 21 år gammel og han var 34.

Arcade Fire er et verdenskendt band med mange millioner afspilninger på tværs af diverse tjenester, og deres største hit herhjemme er formentlig 'Everything Now' fra 2017.

Indrømmer

Win Butler har indrømmet mødet med kvinderne, men bestrider beskyldningerne om krænkelser eller overgreb, og han siger gennem en talsmand, at de alle var enige om, hvad der skulle foregå, og at møderne ikke skete på hans foranledning.

De tre kvinder er alle Arcade Fire-fans, mens der ikke er puttet prædikat på den kønsneutrale part i sagen.

Canadiske Win Butler dannede Arcade Fire i 2001 sammen med Regine Chassagne, der siden er blevet hans kone.

Variety bringer en lang udtalelse fra Win Butler, som han har givet til førnævnte Pitchfork, men derudover fortæller en repræsentant for bandet til Variety, at man ikke har yderligere kommentarerne til sagen og de fire personers anklager.

Win Butler er ifølge Variety så desperat efter at få renset sit navn, at han har givet Pitchfork kontaktinfo på en lang række andre kvinder, han gennem årene har haft seksuelle oplevelser med, med henblik på at få kastet lys over at han aldrig har tvunget dem til noget, de ikke selv ville.

I sit statement henvender han sig også til sin kone, som åbnebart har været vidende om, hvad gemalen har rendt og lavet med fremmede kvinder.

'Jeg elsker Regine af hele mit hjerte. Vi har været sammen i 20 år, hun er min partner i musik og i livet, min sjæleven, og jeg er så heldig og taknemmelig for at have hende ved min side. Men nogle gange har det været svært at balancere at skulle være den far, mand og kollega, jeg gerne vil være', skriver han og fortsætter:

'I dag vil jeg rense luften, min dårlige situationsfornemmelse og de fejl, jeg har begået. Jeg HAR haft forhold sideløbende med mit ægteslab. De fleste af disse varede kort tid, og min kone kender til dem. Vores ægteskab har i fortiden været mere ukonventionelt end de fleste', skriver forsangeren.

Falske anklager

Han tager samtidig dyb afstand fra de fire kvinders anklager:

'Jeg har aldrig rørt en kvinde mod hendes vilje, og påstandene om, at jeg har gjort det, er simpelthen falske. Jeg nægter alle påstande om, at jeg skulle have tvunget mig selv ned over en kvinde eller krævet seksuelle ydelser. Det er aldrig sket. Jeg er dog meget ked af, hvis jeg har såret nogen med min opførsel', lyder det blandt andet.

Arcade Fire har haft stor musikalsk succes og har mange millioner afspilninger på YouTube, Spotify og andre tjenester gennem flere år.