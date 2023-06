Kendt sangerinde afslører: Var meget tæt på at dø

Hun hittede med nummeret 'Tik Tok' i 2009, før der overhovedet var noget, der hed TikTok.

Og med sin elektronisk inspirerede pop har hun haft verdenshits som 'Die Young', 'We R Who We R' og ikke mindst ''Timber', som hun lavede med Pitbull.

Men den amerikanske sanger Kesha, der har astronomiske 1,4 milliarder afspilninger af 'Timber', er også bare et helt almindeligt menneske, som døjer med sygdom.

Ja, faktisk var hun tidligere på året tæt på at dø, afslører hun nu i et interview med magasinet Self, skriver NBC News.

Krisen opstod få uger efter, at Kesha havde fået æg frosset ned på en klinik med henblik på en fremtidig graviditet.

Kesha, der oprindeligt benyttede et dollartegn i stedet for s'et, hittede første gang sammen med Fllo Rida i 2009, da hun sang på hans hit 'Right Round. Kort efter udgav hun første single i eget navn.

Kesha var på Bahamas for at optræde til nytår, da hun pludselig blev dårlig. Lægerne på hospitalet konkluderede, at det skyldtes komplikationer efter ægnedfrysningen kombineret med en diagnose, hun fik i fjor.

Der er tale om CVID - Common Variable Immunodeficiency. En diagnose, hvor ens immunsystem er kraftigt svækket, fordi kroppen indeholder alt for lave mængder af det protein, der hjælper kroppen med at bekæmpe infektioner.

Kan give kræft

CVID kan forårsage gentagne infektioner i ører, bihuler og luftveje og give øget risiko for fordøjelsesforstyrrelser, autoimmune lidelser, blodsygdomme og kræft.

- Jeg har aldrig villet være den privilegerede pige, der piver. Og mit image har altid været, at jeg er den, som går ud og har det sjovt, siger Kesha til Self om, hvorfor hun ikke har åbnet op om sin sygdom før nu.

Vejen til at få stillet diagnosen var dog lang. Hun indså først at noget var helt galt, da hun var meget træt hver eneste dag.

Inden da troede hun blot, at hendes hektiske musikerliv var årsagen:

- Når man er så heldig at have en sang, der hitter, så prøver man bare at følge med. Jeg havde rigtig svært ved at sige nej til interviews eller fotoshoots, fordi jeg ikke ville lade chancen gå til spilde ved ikke at kunne opfylde ethvert ønske. Det førte til alvorlig udmattelse fysisk og mentalt, fortæller stjernen.