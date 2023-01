Kendt sangerinde død efter hofteoperation

Det er ikke mere end en måned siden, at den australske jazz- og soulsangerinde Renée Geyer var ude at optræde og i fuld vigør.

Nu er hun død.

Det skriver svenske Aftenposten, der citerer The Guardian. Nyheden er bekræftet af Geyers pladeselskab The Mushroom Group.

Den 69-årige musiker var på hospitalet for at få foretaget en hofteoperation, da der opstod komplikationer efter indgrebet, hvilket hun ikke overlevede. Desuden opdagede lægerne, at Renée Geyer havde uhelbredelig lungekræft.

Hun døde fredfyldt omgivet af venner og familie.

Geyer, der generelt beskrives som et ikon og en diva inden for sin genre, har optrådt med et væld af kendte musikere i karrieren - herunder Sting, Chaka Khan, Neil Diamond og Bonnie Rait.

Hvid kvinde - sort stemme

Hun var i sin jazz og soul kendt for at lyde som en mørk sangerinde, selvom hun var hvid. Hun har således tidligere beskrevet sig selv som en 'hvid ungarsk jøde fra Australien, der lyder som en 65-årig sort mand fra Alabama,' skriver The Guardian.

Hun blev en overgang spillet en del på radiostationer i USA, der ellers primært leverede sort musik, men det stoppede brat, da hun insisterede på at have sit ansigt på pladecovers.

- Min lyd skabte en masse forvirring. Sorte elskede det, men det at jeg var hvid, kom i vejen, har Renée Geyer udtalt.

Karrieren peakede i 70'erne og 80'erne, hvor hun blev kendt for sin version af 'It's a Man's Man's World' og for 'Say I Love You'.

Hendes liv har også budt på nedture. Blandt andet har hun været heroinmisbruger, og så kørte hun i 2010 en bil gennem et butiksvindue i Melbourne.