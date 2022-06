Kendt sangerindes rapper-eks knivdræbt

Han var i Storbritannien kendt for at være en mand med stor betydning for den spirende britiske rap-scene, men der er en grund til, at disse linjer står i datid.

Lamar Jackson, bedre kendt under kunsternavnet Hypo, er nemlig på tragisk vis død.

Natten til fredag kort efter midnat blev han således dræbt i den engelske hovedstad.

Den 39-årige musiker blev ramt i hjertet og andre steder på kroppen af knivstik, da et banalt skænderi udviklede sig og endte i stort slagsmål - et slagsmål, der altså også involverede knive.

Hypo er ekskæreste til den skotske verdensstjerne Emeli Sandé, der har hittet kloden over med numre som 'Next to Me' og ikke mindst, 'Clown', ligesom hun medvirkede på Labrinths verdenshit 'Beneath Your Beautiful'.

Sandé og Jackson dannede par i et års tid, inden de splittede i 2017, men forblev gode venner efter bruddet.

Drabet på Hypo skete ved en stor musik-fest, man skulle have billet til, der blev afholdt i et stort teltområde i bydelen Woordford Green i det østlige London.

Det skriver svenske Aftonbladet, der citerer The Sun for historien.

Hypo var en del af det kendte Mashtown-kollektiv af rappere fra det østlige London, der har været i spirende udvikling det seneste årti, og han var generelt regnet for at være en stor influent på den britiske rapscene. Foto: Instagram

Skænderi eskalerede

Her dansede Hypo med sine venner, men da først skænderiet brød ud, og det hurtigt eskalerede, udviklede festen sig til ragnarok, hvilket endte fatalt for Hypo.

Han havde ellers været glad op til festen, og videoklip på sociale medier viste bl.a. Hypo på vej til fest, mens han drak, røg, dansede og sang.

Få timer efter var han død.

Paramedicinere forsøgte at genoplive Hypo på stedet, men han blev erklæret for død på lokationen, mens hans venner og øvrige festgængere kiggede på i afmagt og med rædsel.

Ingen er i skrivende stund anholdt for drabet, men politiet efterlyser vidner.

- Denne mand blev angrebet ved en fest, og vi ved, at der var et stort antal mennesker til arrangementet. Jeg vil opfordre alle, der endnu ikke har talt med os, til at stå frem og fortælle os, hvad de så, siger kriminalbetjent Laurence Smith til The Sun.

Hypo efterlader sig sin forlovede og deres fælles barn på et år.

Emelie Sandé, 35, har endnu ikke udtalt sig om ekskærestens dødsfald.