Knust: Droppet af storband

Trommeslageren i amerikanske Offspring er ude af bandets kommende turné. Det skriver Pete Parada selv på sin Instagram-profil.

Årsagen er, at han er blevet anbefalet af sin læge ikke at få en corona-vaccine, som det kræves for at optræde.

'Da jeg ikke er i stand til at overholde det, der i stigende grad bliver et krav i branchen, er det for nylig blevet besluttet, at jeg er usikker at være i nærheden af - både i studiet og på turné', skriver en knust Pete Parada.

Bange for at dø

Trommeslageren har lidt af Guillain-Barré syndrom, hvor kroppens immunforsvar angriber nerverne, siden sin barndom.

'Jeg fik corona for over et år siden, det var en mild omgang for mig - så jeg er overbevist om, at jeg ville kunne håndtere det igen, men jeg er ikke så sikker på, at jeg vil overleve endnu en vaccination'.

'Uheldigvis for mig (og min familie - som håber at kunne nyde mit selskab en smule længere) er ulemperne (ved en vaccination, red.) langt større end fordelene.

Offspring på scenen i Atlanta i 2014. Foto: Katie Darby / AP /Ritzau Scanpix

'Knust'

Det multimillionsælgende amerikanske rockbands kommende turné skydes i gang i Los Angeles 8. august. Fra november giver Offspring en række koncerter i Irland og England.

'Jeg har ingen negative følelser mod mit band. De gør, hvad de mener, er bedst for dem, mens jeg gør det samme.'

'Jeg ønsker hele Offspring-familien alt det bedste', skriver Pete Parada, der er 'knust' over, at han ikke får muligheden for at blive genforenet med bandets fans.

Offspring blev dannet som Manic Subsidal i Californien i 1984 og ændrede navnet til det nuværende to år senere. Pete Parada tiltrådte som bandets fjerde trommeslager gennem tiderne i 2007.

Nickelback blev dannet i 1995 og endte som verdens mest forhadte band. Få hele historien her (+).