Knust stjerne aflyste: Her er årsagen

Ed Sheeran måtte med få timers varsel udskyde kæmpe koncert i Las Vegas på et tidspunkt, hvor fans allerede stod i kø for at komme ind. 'Tænk, at jeg skriver det her', indleder han udtalelse på Instagram

Ed Sheeran måtte lørdag med kort varsel skuffe en gigantisk fanskare, der havde håbet at komme til koncert med superstjernen i Las Vegas.

Brødebetynget gik han på sociale medier og måtte fortælle, at han var nødt til at aflyse aftenens koncert på Allegiant Stadium, der til koncerter har plads til 72.000 tilskuere.

Det skriver Metro.

Aflysningen kom bare få timer før, han skulle have startet sin koncert, hvilket har skabt en storm af kommentarer til opslaget på rødtoppens Instagram-profil.

Nogle er positive, mens andre raser, og det har fået folk til at finde popcornene frem.

'Jeg er bare kommet her for kommentarerne', skriver en bruger for eksempel.

Årsagen til den akutte aflysning var, at der var problemer med det, der i fagsprog hedder 'load in'.

Annonce:

Det vil lettere omskrevet sige den proces, hvor man skal læsse koncertudstyr eller gear, eksempelvis instrumenter, ind på et koncertsted eller i en arena inden lydprøve med henblik på afviklingen af koncerten.

'Jeg kan ikke tro, at jeg skriver dette, men der har været nogle udfordringer under 'load in' af vores Vegas-show. Det er umuligt at komme videre med showet', skrev en oprevet Ed Sheeran i nat dansk tid - det vil sige lørdag eftermiddag lokal tid i Nevada.

Læs også: Ed Sheeran-koncertpladsens dystre fortid på Amager

Ed Sheeran gav i sommeren 2022 fire udsolgte koncerter på Amager på en græsplæne nær Øresund. 160.000 mennesker så ham ved den lejlighed. I Vegas fik ingen ham at se lørdag. Foto: Henning Hjorth

Han fortsatte:

'Jeg er så ked af det. Jeg ved, at alle har rejst hertil for dette, og jeg ville ønske, jeg kunne ændre det. Koncerten bliver udskudt til lørdag den 28. oktober, og alle købte billetter vil være gyldige til den dato. Jeg er så ked af det'.

Ifølge et lokalt medie i Las Vegas, Review Journal, stod der allerede fans i kø til at komme ind, da aflysningen blev offentligjort.

Nu må de altså vente til oktober med at se deres idol.