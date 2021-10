Knust stjerne udskyder koncert i Royal Arena - igen

Fans af Alanis Morissette må vente endnu længere tid på at opleve hende på dansk grund igen.

Sangeren skulle i slutningen af oktober have påbegyndt sin corona-udskudte verdensturné for at fejre jubilæum for gennembrudspladen ’Jagged Little Pill’, men det bliver heller ikke til noget i denne omgang. Det oplyser hun selv på Twitter.

Her skriver den 47-årige sanger, at selvom hun savner Europa, så er der for store udfordringer forbundet med at rejse fra land til land med tre børn i denne corona-tid.

'Jeg ved, at tingene vil ændre sig - men for nu er jeg knust over at måtte meddele, at vi er nødt til at udskyde de kommende koncerter i Storbritannien og Europa i oktober og november,' skriver hun og beder sine fans om at holde fast i billetterne til de kommende koncerter, der dog endnu ikke er en dato på endnu.

På Royal Arenas hjemmeside bekræfter man også aflysningen og har på vegne af Live Nation Danmark videresendt en forklaring fra artisten - der er lidt anderledes end den, man kan læse på hendes sociale medier.

Her fremgår det, at det er den nuværende usikkerhed omkring events med fuld kapacitet i store dele af Europa samt diverse logistiske udfordringer med at krydse grænserne med et stort produktionshold, der har fået hende til at udskyde.

Det fremgår, at koncerten er udskudt på ubestemt tid.

Det var oprindeligt planen, at Alanis Morissette skulle have gæstet Royal Arena 23. september 2020, men på grund af coronakrisen blev den koncert udskudt til 29. oktober i år. Men koncerten, der stadig ikke er udsolgt, bliver dog heller ikke til noget denne gang.

Alanis Morissette optrådte senest i Danmark i 2018, da hun gæstede Tinderbox-festivalen i Odense. Den koncert var ingen succes, mente Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo.