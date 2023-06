Kom for sent til sin koncert: Smidt af scenen af vagter

Selvom hun er kendt for sin sløve sangstemme, så havde de fleste fans nok forventet, at Lana Del Rey ville komme til tiden, da hun i går skulle optræde på Glastonbury Festival i England.

Hun skulle gå på 22.30, men da klokken slog 23.00 var sangeren bag hits som 'Summertime Sadness', Video Games' og 'Young And Beautiful' stadig ikke at finde på scenen.

Og da hun endelig mødte op, var det til buh-råb fra fans, der ikke var tilfredse med, at hun kom for sent.

Sangeren forklarede sin forsinkelse fra scenen, hvor hun også fortalte, at hun måtte gøre sin koncert kortere for ikke at gå over tid:

- Jeg er så fucking forsinket, at jeg er nødt til at skynde mig igennem mit set, inden de tager strømmen. Jeg er superfucking ked af det. Mit hår tog lang tid at lave færdigt.

Lana Del Reys koncert på Tinderbox i 2019 fik blot en enkelt stjerne af Ekstra Bladets anmelder. Foto: Per Lange

Annonce:

Eskorteret væk af vagter

Oprindeligt skulle koncerten slutte 23.45, da Glastonbury ikke må spille høj musik efter midnat.

Men på grund af forsinkelsen fortsatte sangeren sin koncert helt frem til 00.00.

Der gik den dog ikke længere. Strømmen blev taget og mikrofonen blev slukket.

Lana Del Rey forsøgte at synge 'Video Games' sammen med publikum. Men til sidste trådte sikkerhedsvagterne til og tog affære og førte Lana Del Rey væk fra sin egen koncert.

Hun takkede de forreste i publikum, men i en video fra koncerten kan man tydeligt høre, at folk er utilfredse.

Lana Del Rey optrådte seneste i Danmark i 2019, hvor hun gav koncert på Tinderbox.

Ekstra Bladets anmelder kaldte hende 'blottet for glamour under amatøragtig optræden' og kvitterede med en enkelt stjerne.