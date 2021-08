Kommer med bøn: 'De er i alvorlig fare'

Rage Against The Machine-guitaristen Tom Morello gør opmærksom på, at 12 piger fra en ødelagt musikskole i Kabul er i yderste fare

Rage Against The Machine-guitaristen Tom Morello beder om hjælp til at få en gruppe piger fra en guitarskole for forældreløse og udsatte piger i Kabul ud af Afghanistan.

Det sker i et åbent brev i Billboard. Brevet er skrevet som støtte for Morellos ven Lanny Cordola, der har drevet skolen i Kabul siden 2015.

'Jeg skriver på vegne af nogle helt særlige piger i Afghanistan, som er i alvorlig fare', lyder det i brevet.

Morello forklarer, at formålet med skolen er at hjælpe forældreløse og traumatiserede ved at bruge musikken som et værktøj til at bearbejde deres oplevelser.

I dag er skolen, Girl With a Guitar, ødelagt, og pigerne gemmer sig for Taliban. De har tidligere lavet fjern-indspilninger med blandt andre Rage Against The Machine, Brian Wilson og Nick Cave.

Ekstremt udsatte

Morello skriver, at pigerne er ekstremt udsatte, fordi de har spillet vestlig musik og har haft en mandlig amerikansk lærer.

Brevet er rettet til musikbranchen med håb om, at det kan lykkes at evakuere de 12 nuværende elever, deres familier og skolens chauffør.

'Hvad som helst, I kan gøre for at hjælpe med at redde deres liv, vil blive dybt værdsat', slutter Morello sin bøn.

Ifølge Billboard befinder Lanny Cordola sig i øjeblikket i Pakistan, hvorfra han håber at kunne hjælpe de 12 elever og deres familie i sikkerhed.