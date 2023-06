Koncert aflyst efter 'farlig luft'

Canada har det seneste stykke tid oplevet sin værste brandsæson nogensinde, og hundredvis af brande har raset over hele landet. Der rapporteres om mere end 250 brande, som af de canadiske myndigheder beskrives som værende 'ude af kontrol'.

Det gik onsdag ud over den engelske verdensstjerne Noel Gallaghers band Noel Gallagher's High Flying Birds, der var nødsaget til at aflyse grundet meldinger om luftforurening.

Det skriver CNN.

Den aflyste koncert skulle have være spillet på multiarenaen Breese Stevens Field i den amerikanske by Wisconsin, der altså er så ramt af den urene luft fra skovbrandene i Canada, at det blev anset som uforsvarligt at gennemføre koncerten.

Kede af det

Noel Gallagher's High Flying Birds skulle have delt scenen med rockbandet Garbage, der i forbindelse med aflysningen skrev på Instagram, at de var 'kede af at skuffe jer alle, men jeres sikkerhed er altafgørende'.

56-årige Noel Gallagher er bedst kendt som sangskriver, guitarist og sanger i det engelske rockband Oasis, der eksisterede fra 1991 til 2009. Her var han blandt andet hjernen bag verdenshits som 'Wonderwall' og 'Don't Look Back in Anger'.

Efter en lang række konflikter med sin lillebror og Oasis-forsanger, Liam Gallagher, valgte Noel at forlade Oasis. Han gik derefter solo og dannede i 2010 rockbandet Noel Gallagher's High Flying Birds, der har udgivet tre albums siden.

Brødrene Noel og Liam Gallagher i 2008 - et år inden opløsningen af Oasis. Foto: Zak Hussein

Orange røg

Røgen fra de voldsomme skovbrande i Canada har medført så uren luft i USA, at den af myndighederne klassificeres som 'meget usund'.

Det skriver CNN, der vurderer, at over 120 millioner amerikanere bor i områder, der er påvirkede af den omfattende luftforurening.

Tidligere på måneden blev luften orange i flere områder i det nordlige USA - heriblandt New York - da røg fra skovbrandene i Canada havde bevæget sig sydpå.

Luftkvaliteten blev kategoriseret som sundhedsskadelig, og New Yorks guvernør, Kathy Hochul, kaldte det for en 'nødsituation'.

Omkring 76.000 kvadratkilometer land står i flammer i Canada. Det er mere end de områder, som brændte i 2016, 2019 og 2022 tilsammen, skriver Reuters.

Dermed er dette års skovbrande det værste nogensinde registreret i Canada.

På vej til Europa

Den seneste tid er skovbrandene i de canadiske provinser Quebec og Ontario intensiveret, og de har nu sendt en stor røgfane mod det europæiske kontinent.

Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus ifølge Politico.

Mandag ankom røgen fra de canadiske skovbrande til Portugal og Spanien. Røgfanen forventes at passere tværs over Vesteuropa og De Britiske Øer omkring torsdag.

Politico skriver, at europæerne ifølge eksperter ikke skal forvente, at luften bliver orange på grund af røgfanen.

Derudover skal de heller ikke være bekymrede for, at røgen kan føre til vejrtrækningsproblemer.