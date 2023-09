Konen bag kameraet: Stort 80'er-ikon filmer i Danmark

Han var sagt lidt firkantet hot i 80'erne, kedelig i 90'erne, yt i 00'erne og nærmest kult sidst i 10'erne og starten af 2020'erne.

Det skyldes ikke mindst internet-fænomenet 'Rickrolling', der for nogle år siden gik viralt og i al sin enkelhed gik ud på, at man på alverdens kreative måder snød folk til uforvarende at klikke sig ind på videoen til 'Never Gonna Give You Up'.

Astley har også været genstand for utallige memes og sjove YouTube-klip gennem tiden, fordi 80'er-Astley på en eller anden forunderlig måde er lidt karikeret og kitch set med nutidens briller.

I 2023 udgiver Rick Astley fortsat musik, og han har således lige smidt singlen 'Never Gonna Stop' på gaden - den anden af slagsen fra albummet 'Are We There Yet?'.

Til sådan et nummer skal selvfølgelig høre en musikvideo, men budgettet modsvarer ikke helt Astleys i hvert fald tidligere status som idoliseret popstjerne.

Videoen er nemlig optaget på iPhone med sangerens egen kone, Lene, bag kameraet, og optagelserne er foregået i en skov og på en strand et sted i Danmark.

Rick Astley er fortsat aktiv sanger, selv om han formentlig kunne læne sig tilbage og leve af royalties fra sine mange 80'er-hits. Foto: Charles Rex Arbogast/Ritzau Scanpix

Lene Bausager er filmproducer af profession, så der er trods alt styr på sagerne, når Astley på videoen synger sig i gennem sin nyeste ode til sine fans.

Musikvideoen er på fire dage blevet klikket på over 1 mio. gange på YouTube.

Tingene går ikke længere automatisk til tops på hitlisterne for den gode Rick Astley, og folk valfarter ikke længere til Fona for at købe den nyeste CD med ikonet.

Derfor må man gå alternative veje for at reklamere for sin musik.

Reklamerer på Reddit

Rick Astley er derfor gået på det sociale medie Reddit, hvor han skriver lidt om sin nye musikvideo.

'Hej Reddit! Deler min seneste sang og video. Min kone Lene og jeg skød den på en telefon i Danmark. Vi gjorde det ganske enkelt - det er ligesom lidt pointen med sangen. Håber du kan lide det - Rick x', lyder det således fra smørtenoren.

Rick Astley og hans danske kæreste, Lene Bausager, i 1991. Parret blev først gift i 2003, men er fortsat sammen. Foto: Shutterstock/Ritzau Scanpix

Rick Astley har været kæreste med Lene Bausager siden 1989, og i 1992 fik de sammen Emilie Bausager.

Hun bor i København, så parret er ofte i landet for at besøge hende og resten af deres danske familie og venner.

Rick Astley var et smut i Danmark i 2018, hvor han besøgte Dan Rachlin i Ekstra Bladets studie og forsøgte at tale dansk.

