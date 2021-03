Kræftsyg sangerinde knust: Får aldrig børn

Sarah Harding har svært ved at acceptere, at hun aldrig når at få børn

Popstjernen Sarah Harding kæmper i øjeblikket sit livs kamp, efter hun sidste år fik diagnosticeret kræft. En sygdom, der formentlig gør, at den seneste jul var hendes sidste, fortæller hun i sin nye bog, 'Hear me out'.

Girls Aloud-stjernen åbner i bogen også om op det, der er endt med at blive den helt store sorg for hende. Den 39-årige sangerinde når nemlig heller aldrig at få børn, og det er langt fra let for hende at acceptere.

'Det virker måske mærkeligt at bekymre mig om ikke at få børn, når jeg slet ikke ved, hvor meget liv jeg har tilbage. Men sådan er det,' skriver hun ifølge Daily Mail i bogen og fortsætter:

'Sandheden er, at selvom min prognose havde været bedre, ville det stadig ikke ligge i kortene på grund af al den kemoterapi, jeg har fået. Den behandling var så hård, at den ødelagde enhver chance, jeg måske ville have haft. Det får mig til at græde, bare jeg tænker på det.'

Popstjerne ramt af kræft: 'Jeg har nok haft min sidste jul'

'En af de største fejl i mit liv'

I bogen fortæller hun også om en anden stor sorg, hun bærer rundt på.

Bruddet med Tom Crane, som gik fra hende i 2011 seks måneder før deres bryllup, er hun nemlig aldrig kommet over.

Hun mener, at det var hendes skyld, fordi hun skubbede ham væk under det langdistanceforhold, de endte med at have på grund af deres arbejde.

'Jeg er aldrig stoppet med at give mig selv skylden. At jeg mistede ham var en af de største fejl i mit liv, men vi kunne bare ikke finde vejen igennem dødvandet,' skriver hun om bruddet fra kæresten, som hun var sammen med i lidt over fem år.

Popstjerne har kræft: - Jeg kæmper

Sarah Harding blev kendt i 2002 under 'Popstars' sammen med kvindegruppen Girls Aloud.

I sommeren 2020 delte hun, at hun var blevet ramt af kræft. Siden har hun undergået en mastektomi, hvor hun har fået fjernet begge bryster, samt været igennem intensiv kemobehandling.

Nu har kræften alligevel spredt sig til rygraden, og ifølge sangeren er der muligvis også vokset en tumor i hendes hjerne.

Med bogen 'Hear me out' håber hun, at fans og andre, der læser den, vil huske på at søge hjælp hurtigt, hvis de mærker noget, der kan tyde på kræft.