Krævede millionerstatning: Afvist

Navnet Spencer Elden siger dig nok ikke det store, men hvis du er bekendt med bandet Nirvana, har du set ham før.

Godt nok som spæd. Nøgen og svømmende efter en dollarseddel som cover til albummet 'Nevermind', der har solgt over 30 millioner eksemplarer.

Billedet har givet ham en status som en besynderlig berømthed, men tilbage i august blev det hele for meget for Elden, der sagsøgte bandet for 'seksuel udnyttelse'.

De krav, han fremsatte, er nu blevet afvist.

Det skriver The Guardian.

16 millioner kroner

Spencer Elden krævede knap en million kroner fra hver af de 15 tiltalte i sagen, heriblandt de nulevende medlemmer af bandet, Dave Grohl og Krist Novoselic, samt Kurt Cobains enke, Courtney Love. Det samlede erstatningskrav svarende til 16,5 millioner kroner.

Begrundelsen var, at hans navn for altid vil være forbundet med 'den kommercielle, seksuelle udnyttelse han erfarede som mindreårig'.

Den californiske dommer afviste sagen. The Guardian skriver, at Eldens advokater har ni dage til at anke afgørelsen.

Ændrede holdning

Kravet fra Elden virkede overraskende for mange, og som Ekstra Bladet har beskrevet, har han tidligere har udtrykt stor glæde over billedet.

Han har blandt andet tidligere indrømmet, at han til tider har brugt sin børnestjernestatus til at score.

- Jeg har brugt score-replikken: 'Vil du se min penis ... igen?', har han tidligere indrømmet. Han har også fortalt, han ofte er blevet stoppet på gaden for at signere det berømte 'Nevermind'-cover.

Spencer Elden har været i poolen med jævne mellemrum siden den oprindelige fotografering for at genskabe billedet. På sit bryst står der iøvrigt 'Nevermind'. Foto: SplashNews.com/Ritzau Scanpix

Flere fans af bandet gjorde store øjne, da sagen rullede i august, men der gik længe, inden der kom et officielt svar fra det tidligere kultband, som havde den legendariske Kurt Cobain som forsanger og Foo Fighters-frontmanden Dave Grohl som trommeslager.

Det skete lillejuleaften, hvor de tiltaltes advokat ret åbenmundet gav igen til Elden.

Det skriver mediet Spin.

'Elden har i tre årtier profiteret som den selv-erklærede 'Nirvana Baby', skrev de blandt andet, hvorefter de også gav udtryk for, at der ikke var tale om børnepornografi.

Grungebandet Nirvana havde sin storhedstid i starten af 90'erne, men succesen sluttede brat, da den karismatiske forsanger Kurt Cobain døde i 1994. Herefter ophørte bandet.