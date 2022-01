Kræver penge: Fans raser mod Adele

Verdensstjernen Adele var torsdag aften ude med dårlige nyheder til de fans, der havde set frem til en koncert med sangerinden i Las Vegas.

Det var planlagt, at Adele skulle have afholdt en lang række koncerter i den amerikanske kasino-by, men dagen inden den første koncert meddelte hun i en video, at showet ikke bliver til noget, og at alle koncertdatoer vil blive rykket.

Ifølge sangerinden er halvdelen af hendes team ramt af corona, men den forklaring har ikke været succesfuld hos de fans, der har ofret store summer penge på at komme til Las Vegas for at høre den populære brite denne weekend. Det skriver Daily Mail.

Bør dække udgifter

Ifølge koncertarrangøren er det muligt at få pengene tilbage fra koncertbilletten, men fordi udskydelsen sker i 11. time, ønsker Adeles fans, at de bliver dækket ind for de samlede udgifter.

Daily Mail har blandt andet talt med Thomas Wright fra delstaten South Carolina, som har købt to billetter til en samlet pris af knap 6000 kroner. Dertil har han betalt 10.500 kroner for fly og hotel.

- Jeg ved, jeg ikke får mulighed for at få fri fra arbejde til at komme tilbage. Jeg ved også, jeg ikke får råd til at komme tilbage.

En anden fan, Antony Frear fra England, er også skuffet over den sene udskydelse. Han er en af de mange fans, der er ladet vreden gå ud over tastaturet med en undren over, at Adele ikke kan optræde trods baglandets sygdom.

- Det er en skandale. Millionæren Adele burde tilbagebetale de penge, vi har tabt. Holdet bag hende har muligvis fået corona, men hvorfor kan hun ikke optræde?

Den succesfulde sangerinde er i øjeblikket aktuel med albummet '30'. Der var planlagt 24 koncerter i Las Vegas, hvor Adele, ifølge Daily Mail, ville tjene 4,5 millioner kroner per koncert.