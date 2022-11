Kræver tre millioner for gammelt papir

Bob Dylan-fans med dybe lommer kan købe et stykke musikhistorie

Hvis man er helt pjattet med Bob Dylan og har pengepungen i orden, så er det måske nu, at man bør overveje at gribe til lommerne.

Et super-sjældent stykke historie fra Bob Dylans lange karriere skal nemlig sættes til salg.

Der er tale om de originale papirer, hvorpå Bob Dylan nedfældede teksten til en af hans mange berømte sange 'Desolation Row'.

Men der er et men. Prisen er nemlig på hele tre millioner kroner for papirerne, som Bob Dylan nedfældede teksten på tilbage i 1965.

'Desolation Row' er af mange anset som et af Bob Dylans bedste værker, og der er da også lyrik til at udfylde en sang på svimlende 11 minutter og 21 sekunder. Sangen udkom som det sidste nummer på Dylans berømte album 'Highway 61 Revisited', der i øvrigt åbnes af 'Like a Rolling Stone'.

Ifølge TMZ er sælgeren en af Bob Dylans barndomsvenner, som fik papirerne for over 20 år siden.

Du kan byde - eller bare se papirerne - her.

Det er ikke mange dage siden, at Bob Dylan kom i modvind, da det viste sig, at signerede kopier af hans bog var skrevet af en maskine. Læs mere om det her.