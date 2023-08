Kryptisk udmelding fra mega-stjerner

En angiveligt 'falsk reklame' kan vise sig at være yderst kreativ markedsføring, der løfter sløret for The Rolling Stones' nye album

Mangler du noget rock & roll i dit liv her mod sommerens afslutning - så kunne meget tyde på, at der er en god nyhed på vej!



De britiske rocklegender fra The Rolling Stones med 80-årige Mick Jagger i spidsen kan nemlig meget vel være på vej til at udgive et nyt album i begyndelsen af september.

En yderst kryptisk og angiveligt falsk annonce for en glasreparations-virksomhed har nemlig skabt stor debat - og ikke mindst forhåbning - hos Rolling Stones-fans verden over.

Ved første øjekast

Den omdiskuterede annonce dukkede op i det London-baserede medie Hackney Gazette og ligner ved første øjekast en ganske almindelig reklame for et firma, der reparerer glas.

Men kigger man nærmere på annoncen, så opdager man flere 'skjulte' referencer til det populære rockband The Rolling Stones.

Det skriver CNN.

Annonce:

Adskillige skjulte ledetråde

I annoncen står der nemlig 'Our friendly team promises you satisfaction. When you say gimme shelter we'll fix your shattered windows'.

Fans af The Rolling Stones vil hurtigt kunne se, at teksten refererer til nogle af rockbandets største hits - nemlig 'Satisfaction' og 'Gimme Shelter'.

Hvis man derudover ringer til nummeret i reklamen, møder man en stemme, der med tydelig britisk cockney-accent siger 'velkommen til Hackney Diamonds, specialister i glasreparationer. Bliv ikke vred, få det fixet'.

Ifølge annoncen er 'firmaet' Hackney Diamonds etableret i 1962 - samme år som The Rolling Stones blev dannet.

Og hvis man ikke er overbevist endnu, så er der endnu flere skjulte ledetråde.

Annonce:

De mest afgørende beviser

Prikken over 'i'et i Diamonds er nemlig erstattet med det berømte Rolling Stones-logo, der portrætterer en mund med røde læber og en lang, rød tunge.



Hvis man besøger Hackney Diamonds' hjemmeside, finder man den måske mest sigende ledetråd af dem alle.



Her står der nemlig, at webstedets vilkår og betingelser for beskyttelse af personlige oplysninger er fra Universal Music Group, der er bandets pladeselskab

Den kryptiske annonce har fået fans over hele verden til at reagere. Og på de sociale medier debatterer forhåbningsfulde fans, om det virkelig kan være rigtigt, at det legendariske rockband inden længe vil udgive et splinternyt album.



I så fald ville albummet blive Stones' 31. studiealbum og deres første, siden trommeslageren Charlie Watts døde i 2021.

CNN har kontaktet en repræsentant fra Rolling Stones, der dog ikke ønskede at kommentere annoncen.

