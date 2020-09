Kvindeikon: Popstjerne er død

Sangerinden Helen Reddy, der hittede massivt med den feministiske slagsang 'I Am Woman', blev 78

Sangerinden Helen Reddy er død i en alder af 78.

Hun døde tirsdag på et plejehjem for entertainere i Los Angeles. Australieren fik konstateret demens i 2015.

BBC bringer nyheden.

Helen Reddy opnåede international berømmelsen den feministiske slagsang 'I Am Woman' fra 1972. Klassikeren gjorde hende til et ikon for kvindebevægelsen.

Helen Reddy flankeret af Lily Tomlin og Jane Fonda under en kvindedemonstration i 2017. Foto: Mediapunch/Shutterstock

I 1973 modtog stjernen en Grammy som årets popsangerinde og takkede Gud, fordi 'hun gjorde alt muligt'.

Helen Reddy hittede også stort med blandt andre 'Delta Dawn' og 'Leave Me Alone (Ruby Red Dress)'.

Hun var verdens bedst sælgende kvindelige vokalist i 1973 og 1974 og har solgt mere end 25 millioner album alene i USA.

Hendes karriere stilnede af op gennem 1980'erne, men 'I Am Woman' gav stadig genlyd i kvindebevægelsen.