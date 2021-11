Lady Gaga: - Mit hjerte er knust

Tony Bennett lider af Alzheimers sygdom. Og Lady Gaga lider med legenden.

Verdensstjernerne har sammen indspillet to jazzede duetplader, der på tværs af generation har skabt en tæt relation mellem sangerne.

Til BBC fortæller Lady Gaga, at det smerter hende at opleve Tony Bennett være ramt af demens:

- Jeg har sunget med Tony i næsten 10 år, og det knuser mit hjerte at se, hvad han går igennem med Alzheimers sygdom.

- Tony er et af mine favoritmennesker på hele planeten, og jeg elsker ham af hele mit hjerte.

Kan få seks Grammys

Lady Gaga og Tony Bennett blev forleden nomineret til ikke mindre end seks Grammys for sangene på deres andet album, 'Love for Sale', der udkom i september. De eftertragtede statuetter uddeles 31. januar.

Makkerparrets debutalbum, 'Cheek to Cheek' fra 2014, blev en stor kommerciel succes og vandt en Grammy i kategorien Best Traditional Pop Vocal Album.

Med 'Love for Sale' siger Tony Bennett farvel til showbusiness efter en omfattende karriere, der for alvor begyndte, da han udsendte hitsinglen 'Because of You' i 1951.

Crooneren fra New York fyldte 95 i august, mens bysbarnet Lady Gaga er 35.

Det umage par gav i 2015 koncert på Plænen i Tivoli under Copenhagen Jazz Festival.