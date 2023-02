Lang fængselsstraf for brutalt drab på rapper

Der kommer formentlig til at gå meget lang tid, før Eric Holder igen er en fri mand. Hvis han nogensinde bliver det.

I juli sidste år blev han kendt skyldig i et brutalt drab på den Grammy-nominerede rapper Nipsey Hussle, og onsdag faldt dommen så. Den 33-årige mand blev her idømt mindst 60 års fængsel for drabet, der fandt sted i 2019. Han kan dog ende med at skulle sidde fængslet resten af sit liv.

Her blev den dengang 33-årige Nipsey Hussle - med det borgerlige navn Ermias Asghedom - brutalt skudt ned på åben gade, mens han befandt sig foran sin tøjbutik i Los Angeles.

Eric Holder erkendte drabet, men han fastholdt, at det ikke var planlagt, og at han i stedet handlede impulsivt i vredesrus. Derfor argumenterede han for, at han skulle have en lavere straf, og hans advokat har siden dommen i sommer kæmpet for at få en ny retssag, hvilket er årsagen til, at strafudmålingen har trukket ud så længe.

Ifølge BBC reagerede Eric Holder ikke, da dommen blev læst op i retten. Han blev udover mordet også dømt for to andre mindre tilfælde, fordi to andre personer også kom til skade under skyderiet.

Hans advokat, Aaron Jansen, slog efterfølgende fast, at de har planer om at appellere dommen.

Nipsey Hussle blev kun 33 år. Foto: Marcio Jose Sanchez/Ritzau Scanpix

Dræbt på toppen

Nipsey Hussle stod foran sin tøjbutik i Los Angeles, hvor han havde haft et skænderi med Holden, som efterfølgende kom tilbage med en pistol, fortalte politiet i 2019.

Rapperen blev blandt andet ramt i hovedet og døde af sine kvæstelser, mens han var på toppen af sin karriere.

Hussle, der efterlod sig en kæreste og to børn, udkom i 2018 med sit første - og eneste - studiealbum, 'Victory Lap', der udløste en Grammy-nominering året efter - det år, hvor han blev dræbt.

Han har arbejdet sammen med navne som Drake, 50 Cent, Kendrick Lamar, Snoop Dogg og Tyga. Han er desuden kendt for at have stiftet pladeselskabet All Money In.