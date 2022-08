Langer ud efter Beyoncé: Fjern mit navn

Hitmageren vil ændre en sangtekst fra sit nye album på grund af massiv kritik. Nu vil den udskældte praktikant fra Det Hvide Hus også have fjernet sit navn fra et Beyoncé-hit fra 2013

Der bliver skudt med skarpt efter verdensberømte Beyoncé i disse dage.

Hitmageren er aktuel med sit nye album 'Renaissance', som er hendes første album i seks år. Her indgår blandt andet sangen 'Heated', der slet ikke er faldet i god jord.

For flere handikaporganisationer mener, at der i sangen bruges et nedsættende udtryk om personer med spastisk lammelse.

Den 40-årige sangerinde vil derfor ændre sangteksten, hvilket har fået Monica Lewinsky til tasterne.

Lewinsky var praktikant i Det Hvide Hus, da Bill Clinton var den amerikanske præsident. De havde et seksuelt forhold til hinanden, og der blev sågar også fundet Clintons sæd på en af Lewinskys kjoler.

Beyoncé udgav hittet 'Partition' i 2013, hvor hun blandt andet refererede til sæden på Lewinskys kjole. Og det vil den tidligere praktikant altså nu have fjernet fra sangen.

'Uhmmm, nu hvor vi er ved det... #Partition', skriver Lewinsky på Twitter, hvor hun altså refererer til sit eget navn i 'Partition'.

I skrivende stund har Beyoncé ikke reageret på Lewinskys tweet. Den verdensberømte sangerinde har dog udtalt, at 'Heated' fra det nye album vil blive ændret.

Hvornår Beyoncé har tænkt sig at ændre udtrykket, vides ikke på nuværende tidspunkt.

Du kan læse mere om Bill Clinton og Monica Lewinsky seksuelle forhold, der blev afsæt for en rigsretssag mod den forhenværende præsident - dengang var det blot den anden i USA's historie - lige her.