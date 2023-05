Langer ud: - I er idioter

Med raketfart fik den i dag 21-årige Billie Eilish skudt gang i sin karriere med nummeret 'Ocean Eyes', der udkom i 2016, og siden har den unge amerikaner været genstand for massiv opmærksomhed - og ikke bare for sin musik.

Hvad hun gennem årene har valgt at iføre sig, har nemlig i ligeså stor grad optaget folk verden over, og det er Billie Eilish ved at være godt og grundigt træt af.

I en story på Instagram, hvor hun har tæt på 110 millioner følgere, langer hun ifølge musikmediet NME ud efter dem, der kommenterer hendes påklædning.

Billie Eilish er de senere år - med egne ord - begyndt at gå mere kvindeligt klædt. Foto: Andrew Kelly/Ritzau Scanpix

'Jeg brugte de første fem år af min karriere på nærmest at blive udslettet af jer fjolser, fordi jeg var drenget og på grund af mit tøj, og jeg fik konstant at vide, at jeg ville være mere lækker, hvis jeg opførte mig som en kvinde', skriver hun ifølge mediet i storyen, der er udløbet, og tilføjer:

'Nu hvor jeg føler mig komfortabel nok til at noget tøj på, der bare er en smule feminint eller tætsiddende, så får jeg at vide, at jeg har ændret mig, og at jeg sælger ud.'

'Sut min pik'

Billie Eilish har tidligere fortalt, at hun i begyndelsen af sin karriere følte sig bedst tilpas i løst tøj, og at hun derved håbede, at folk ville lade være med at kommentere hendes krop.

Men det har ikke været tilfældet. Og nu har hun tilsyneladende fået nok.

De første år af hendes karriere så man sjældent Billie Eilish optræde i kjoler eller tætsiddende tøj. Foto: Simon Dawson/Ritzau Scanpix

'Omg, det er ikke den samme Billie, hun er ligesom alle de andre, bla bla.. I er virkelig nogle idioter. Lol, jeg kan være begge dele, I fucking tabere. Lad nu kvinder eksistere!', skriver hun videre på Instagram, inden hun konkluderer:

'Fun fact! Vidste I, at kvinder har flere facetter? Chokerende, ikke? Tro det, eller lad være, men kvinder kan godt have flere interesser. Og kvindelighed er ikke lig med svaghed. Omg? Sindssygt ikke? Hvem kunne vide det? Og så er det også totalt uhørt og sindssygt at ville udtrykke dig på forskellige måder til forskellige lejligheder'.

'Sut min pik og mine nosser, I kvindehadende weirdos'.

Billie Eilish har i løbet af sin karriere allerede haft flere hits og vundet adskillige priser, heriblandt syv Grammy-statuetter.

