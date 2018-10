Legendarisk boyband genopstår: Ny musik og turnéplaner

Med sange som 'If I Let You Go', 'Fool Again' og 'World Of Our Own' har de stjålet en hulens masse pigehjerter, siden deres gennembrud i 1998.

Men i 2012 gik de fire tilbageværende medlemmer i Westlife hver til sit for at forfølge deres individuelle karrierer.

Seks år senere er Kian Egan, Nicky Byrne, Mark Feehily og Shane Filan nu igen samlet som Westlife. Om det skyldes deres tvivlsomme individuelle succes, skal være usagt.

I en video, der er lagt ud på Youtube, kan man se de fire gutter sætte sig på en stol foran kameraet en efter en, inden de annoncerer deres reunion.

- Hej. Vi er Westlife, efterfulgt af teksten 'Ny musik. Ny turné. Kommer snart.

30 års jubilæum

Gendannelsen markerer samtidig, at det er 30 år siden, gruppen blev dannet. Der er dog et enkelt skår i glæden.

Brian McFadden der forlod bandet i 2004, bliver nemlig ikke en del af det genopståede band. Han skal i stedet være en del af realityshowet ' Dancing On Ice', der i Danmark er bedre kendt som Varm på is.

Det irske drengeband har gennem tiden solgt mere end 44 millioner plader på verdensplan, ligesom 14 af deres numre havnede på førstepladsen på den engelske hitliste.

Nyt pladeselskab

Den af medlemmerne med størst succes, siden de gik fra hinanden for seks år siden, er Kian Egan, der i 2013 blev kronet som kongen af junglen i realityserien I'm A Celebrity...Get Me Out Of Here!

Bandet håber at komme tilbage på hitlisterne, efter de har underskrevet en ny pladekontrakt med Universal Records.

Det betyder samtidig, at Westlife pønser på ny musik, ligesom de har planer om at tage på turne. Det er dog sparsomt med oplysninger om, hvornår der kommer ny musik, og hvor deres turne vil tage dem hen.

