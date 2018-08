Legendarisk bus fundet i skov

Før Aerosmith blev et af verdens bedst kendte rockbands, var rammerne om deres musikalske eventyr en smule mere beskedne end i dag, hvor de spiller koncerter for mange tusinde fans, bor på luksushoteller og flyver på business class.

Et ganske håndgribeligt bevis på dette er bandets gamle tourbus, der i forbindelse med tv-programmet 'American Pickers' på History Channel for nylig blev fundet i en skov uden for den lille by Chesterfield vest for Boston. Det skriver flere amerikanske medier blandt andet boston.com

Sanger Steven Tyler og guitarist Joe Perry fra Aerosmith på scenen i Moskva sidste år. Foto: All Over Press

Manden, der ejer skovområdet, hvor den gamle bus - en International Harvester Metro fra 1964 - blev fundet, fortæller, at det rockhistoriske køretøj allerede befandt sig på grunden, da han købte sin landejendom af en person med tilknytning til Aerosmith.

I programmet får værterne Mike Wolfe og Frank Fritz bekræftet af flere af bandets medlemmer, at bussen ganske rigtigt blev brugt af bandet i 70'erne, da de kørte New England tyndt for at slå igennem på musikscenen.

De to tv-værter købte straks bussen, som de kalder 'et stykke af amerikansk rock and roll-historie', for 160.000 kroner.