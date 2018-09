Legendarisk guitarhelt død

Den Grammy-vindende bluesmusiker, Otis Rush, der i 50'erne og 60'erne var hovedarkitekten bag det, der kaldes Chicagos 'West Side Sound', døde lørdag.

Dødsårsagen oplyses som komplikationer i kølvandet på et slagtilfælde, han blev ramt af i 2003. Det oplyser hans manager ifølge nyhedsbureauet Associated Press.

Rush, der blev født i Philadelphia i 1934, fik sit internationale gennembrud i 1956, da hans sang 'I Can't Quit You Baby' nåede en sjetteplads på Billboards R&B-hitliste.

Otis Rush blev født i Philadelphia, Mississippi, men boede det meste af sit voksne liv i Chicago. Foto: Jyllands-Posten

Han anerkendes bredt for sin betydning for at modernisere den traditionelle blues-lyd, og har været inspirationskilde for megastjerner som blandt andre Eric Clapton, Carlos Santana og Led Zeppelin.

Han vandt en Grammy for 'Best Traditional Blues Recording' i 1999 for albummet 'Any Place I'm Going'. Forinden var han i 1984 blevet optaget i The Blues Foundations Hall of Fame.

Han efterlader sig sin kone Masaki Rush og otte børn.