Legendarisk guitarist død 41 år gammel

Den kendte guitarist Alexi Laiho fra det finske band Children of Bodom er gået bort, kun 41 år gammel.

Det bekræfter hans pladeselskab, Napalm.

Alexi Laiho gik bort efter længere tids problemer med helbredet, men dødsårsagen er ikke oplyst.

Han blev anset som en af de bedste og hurtigste heavy metal-guitarister igennem tiden.

I en udtalelse fra medlemmerne i bandet lyder det: 'Det er med stor sorg, at vi fortæller, at Alexi Laiho er gået bort. Vi er knuste over denne her nyhed og meget kede af, at vi har mistet vores ven og bandmedlem,' lyder det.

Kelli Laiho-Wright, der var gift med Alexi, har også udtalt sig om dødsfaldet.

'Alexi var en den mest elskede mand og far. Vores hjerter vil for evigt være knuste.'

Alexi skabte det finske dødsmetalband i 1993, og det blev et af de bedst sælgende i Finland, indtil de splittede op i 2019.

Deres sidste koncert var i Helsinki i 2019.