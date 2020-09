Legendarisk: Hitmager er død

Den texanske sangskriver Mac Davis, der leverede klassikeren 'In the Ghetto' til Elvis Presley, blev 78

Sangskriver og countrysanger Mac Davis er død. Han blev 78.

Amerikaneren gik bort tirsdag på et hospital i Nashville efter en hjerteoperation.

Billboard bringer nyheden.

Mac Davis var mest kendt for at skrive klassikeren 'In the Ghetto', som Elvis Presley gjorde til et verdenshit i 1969.

Helt til tops

Rockkongen indspillede også andre markante sange af Mac Davis som 'Memories', 'Don't Cry Daddy' og 'A Little Less Conversation'.

Op gennem 1970'erne opnåede sangskriveren stor succes med en solokarriere, hvor han i 1972 sendte 'Baby, Don't Get Hooked on Me' helt til tops på den amerikanske hitliste Hot 100.

Mac Davis medvirkede desuden i talrige film og tv-serier, og midt i 1970'erne havde han sit eget show på NBC.

Veteranen blev optaget i Nashville Songwriters Hall of Fame i 2000. Han har tillige en stjerne på Hollywood Walk of Fame.