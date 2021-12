Legendarisk Monkees-guitarist død

Guitaristen i rockgruppen The Monkees, Michael Nesmith, 78, er død fredag.

Det skriver Rolling Stone Magazine.

'Med evig kærlighed meddeler vi, at Michael Nesmith er gået bort i morges i sit hjem, omgivet af familie, fredeligt og af naturlige årsager,' skriver hans familie i en pressemeddelelse.

'Vi beder dig respektere vores privatliv på dette tidspunkt, og vi takker dig for den kærlighed og lys, som I alle har vist ham og os,' lyder det videre.

The Monkees er blandt andet kendt for sangene 'I'm a believer', 'Last Train to Clarksville' og 'Daydream Believer', som hærgede de amerikanske hitlister i slutningen af 60'erne. Bandet optrådte også i en tv-serie af samme navn.

'The Monkees' er en amerikansk rock- og popgruppe, der oprindeligt var aktive fra 1966-1971. Foto: CHRIS PIZZELLO

Nesmith arbejdede som soloartist i lang tid efter bandets opløsning i 1970 og har desuden produceret flere film og tv-serier.

Bandmedlemmerne er dog genforenet flere gange fra 2010 og frem til i dag for at holde koncerter.

Michael Nesmiths sidste show fandt sted for mindre end en måned siden, da han og makkeren, der nu er Monkee's eneste overlevende medlem, Micky Dolenz, afholdte en afskedsturné i LA's Greek Theatre 14. november.

Duoen var ligeledes booket til et krydstogt i begyndelsen af 2022, der skulle have fungeret som et punktum for deres karrierer, men sådan skulle det altså ikke være.