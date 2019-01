Legendarisk musiker død

Måske siger navnet Reggie Young dig ikke så meget.

Men det gør Elvis Presleys 'Suspicious Minds', Dusty Springfields 'Son of a preacher man' og Neeil Diamonds 'Sweet Caroline' nok.

Reggie Young har spillet guitar på alle numrene og mange, mange flere.

Tirsdag døde den legendariske guitarist i sit hjem i Leipers Fork, Tennessee, lige uden for Nashville.

Musikeren blev 82 år gammel.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder musikmediet Rolling Stone.

Det er dog endnu uvist, hvad Young døde af.

Her ses Reggie Young (bagerst i billedet) sammen med Memphis Boys. Foto: Ritzau Scanpix/Henrik Hildebrandt

Var noget særligt

Dødsfaldet er blevet bekræftet af familie, venner og også af flere af de kunstnere, han har arbejdet med. Heriblandt B.J. Thomas.

- Fra første gang, jeg var i studiet med Reggie i 1967, passede vi bare sammen, og i løbet af årene blev vi som brøde, siger B.J. Thomas ifølge USA Today.

Young spillede guitar på de fleste af Thomas' hits, blandt andet 'Hoocked on a Feeling'.

- Det er hårdt at forstå, at en fyr, som ikke havde noget ego omkring, hvad han gjorde, kunne spille så fantastisk, som Reggie gjorde. Han prøvede aldrig at skille sig ud. Det er forskellen på Reggie og en masse andre guitarister, lyder det fra B.J. Thomas.

Stort talent

Young har spillet guitar stort set hele sit liv. Allerede som 15-årig blev han en del af bandet Eddie Bond & The Stompers, og som bare 23-årig gjorde han karriere som studiemusiker ved Hi Music Records, hvor han indspillede sammen med helt store stjerner som Elvis Presley.

Reggie Young var desuden en del af gruppen Memphis Boys, som indspillede over 120 sange, der alle endte på top 40 listen.

- Vi troede, det var normalt, men det var enestående. Kombinationen af alles samlede talent medvirkede til den store succes, har Young tidligere sagt om Mephis Boys' store succes.

Young har desuden arbejdet med store artister som Johnny Cash, Beatles, Bob Dylan, Paul Simon, og B.B. King.

I 2017 udsendte han sit eneste soloalbum, der fik navnet 'Forever Young'.

