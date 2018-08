Legendarisk sanger alvorligt syg

Soulsangerinden Aretha Franklin er alvorligt syg, bekræfter en person tæt på den 76-årige sangerinde over for nyhedsbureauet AP.

Tidligere mandag oplyste Roger Friedman, som er journalist og ven af familien, at Aretha Franklin befinder sig i Detroit, hvor hun er omgivet af sine nærmeste. Det skriver han på netsiden Showbiz 411, hvor han tilføjer:

- Aretha er omgivet af familie og personer, der står hende nært. Hun vil blive savnet som mor, søster, ven og kusine. Men hendes eftermæle er større end livet.

Friedman tilføjer, at Aretha Franklins familie og venner beder om, at både den legendariske sangerindes og familiens privatliv respekteres.

Aretha Franklin: Dronningen af soul

Kræft

Aretha Franklin blev diagnosticeret med kræft i 2010.

Tidligere i år aflyste hun en række planlagte koncerter, efter at hendes læge havde beordret hende til at hvile sig.

Hendes seneste optræden fandt sted i november 2017, hvor hun sang ved et velgørenhedsarrangement i New York, hvor overskuddet gik til sangeren Elton Johns aids-fond.

Aretha Franklin i studiet i 1961. Foto: All Over Press

Svimlende pladesalg

Aretha var den første kvinde, der blev optaget i The Rock and Roll Hall of Fame.

Hun har vundet 18 Grammy-statuetter og er med et pladesalg på over 75 millioner eksemplarer en af de bedst sælgende, kvindelige artister nogen sinde, og så har hun haft hele 77 sange placeret på Billboards Hot 100-liste.

Magasinet Rolling Stone kårede hende i begyndelsen af dette årtusind til den største sanger nogen sinde (lige foran Ray Charles og Elvis Presley).

Et af Arethas mange hits er 'I Knew You Were Waiting For Me', som var en duet med den afdøde britiske sanger George Michael. Foto: AP

Aretha Franklins karriere strækker sig over mere end et halvt århundrede. hun er især kendt for soulklassikeren 'Respect' fra 1967, 'Think' fra 1968 og 'I Say A Little Prayer' fra samme år.