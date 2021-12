Legende hårdt ramt: - Virkelig forfærdelige dage

Smittetallene eksploderer verden over, efter omkronvarianten har gjort sit indtog.

Der er daglig mange smittede, og i England er turen nu kommet til Brian May, guitarist i det legendariske band Queen.

Det skriver han selv i et opslag på Instagram.

'Det har været nogle virkelig forfærdelige dage, men jeg er OK. Og jeg vil leve til at fortælle historien, lyder det blandt andet fra musikeren.

I opslaget opfordrer Brian May blandt andet sine følgere til at passe godt på ude i verden, fordi sygdommen er 'utroligt smitsom', og at man ikke skal lade den ødelægge sin jul.

Teksten er akkompagneret af et billede af den positive test.

Brian May har tidligere advokeret for, at pandemien skal få mennesker til helt at droppe at spise kød. Han er selv veganer, og med henvisning til det kødmarked, hvor smitten opstod i Wuhan i Kina, mener han altså, at det er på tide, vi lægger kødet på hylden.

Men nu er han altså selv ramt af den virus, der har spredt sig fra markedet.