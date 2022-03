Legende i dyb sorg: Søster død af kræft

Den amerikanske R&B-sanger Toni Braxton er i dyb sorg.

I et opslag på Instagram bekræfter 'Un-Break My Heart'-sangeren, at hendes søster Traci Braxton er død efter en kort kamp mod kræft.

Traci Braxton, der selv både var sanger og skuespiller, blev blot 50 år gammel.

'Det er med den dybeste sorg, at vi må informere jer om vores søster Tracis død. Det er ikke nødvendigt at sige, at hun var et skinnende lys, en vidunderlig datter, en fantastisk søster, en elskelig mor, kone, bedstemor og en respekteret kunstner. Vi vil savne hende', lyder det i opslaget.

Toni Braxton skriver videre, at det ikke er længe siden, hendes søster døde.

'Traci døde her til morgen, mens sneen faldt, og vores engel er nu et snefnug. Vi beder om, at I respekterer vores privatliv, mens vi planlægger at sende hende hjem med kærlighed og fejre hendes liv', skriver Braxton.

Familien Braxton i 2016. Fra venstre er det Tamar, Towanda, Toni, Evelyn, Traci og Trina Braxton. Foto: Donald Traill/Ritzau Scanpix

Syg i et år

Over for det amerikanske medie People har Traci Braxtons mand, Kevin Surratt, udtalt sig om hendes sygdom og død.

'Vi er kommet til det tidspunkt, hvor vi må informere offentligheden om, at vores elskede Traci Braxton er gået bort efter et år, hvor hun privat er gået gennem en række af behandlinger for kræft i spiserøret', lyder det i en meddelelse fra Kevin Surratt til mediet.

En repræsentant for Traci Braxton har desuden bekræftet over for People, at hun var omgivet af venner og familie, da hun døde.